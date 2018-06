Paris : le pass Navigo gratuit entre en vigueur pour les handicapés et les +65 ans

Ce vendredi 01 juin marque une avancée non négligeable pour les handicapés et les seniors âgés de plus de 65 ans vivant dans la ville lumière. Ces derniers, sous plafond de ressources (2200€ de revenus mensuels pour une personne seule, 3600€ pour un couple), vont désormais bénéficier d’un pass Navigo gratuit pour circuler en Île-de-France.

La municipalité parisienne – qui vise dans la futur des transports en commun franciliens totalement gratuits – a franchi un premier cap en offrant ce privilège aux plus de 65 ans ainsi qu’aux handicapés. Ce qui n’est pas rien, puisque ce dispositif concerne 220 000 personnes et comprend deux cartes bien distinctes : le pass “Paris Seniors” et le pass “Paris Access”.

“Notre démarche est à la fois sociale et environnementale. Ces pass facilitent les déplacements de ceux qui en ont le plus besoin et contribuent à prévenir les situations d’isolement, auxquelles trop de personnes âgées ou en situation de handicap sont confrontées”, se félicite ainsi la maire de la capitale, Anne Hidalgo, auprès de France Bleu.

Avant de poursuivre sur le même ton : “C’est un coup de pouce important au pouvoir d’achat des personnes à faibles revenus et de classes moyennes. Et c’est en même temps un encouragement à renoncer à la voiture, qui est la première cause de pollution de l’air à Paris.”

Pour rappel, ces titres de transport permettent aux heureux élus de prendre à volonté les trams, bus, métros, RER ou encore Transiliens de la ville, mais aussi de toute l’Ile-de-France.

Crédit photo : Wikimédia

